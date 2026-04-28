Suspenden clases y monitorean por actividad del volcán Santiaguito

Abr 28, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, como medida preventiva por la actividad del volcán Santiaguito, se socializa el Boletín Especial Besan 14-2026 en comunidades cercanas al coloso.

El boletín va dirigido a las autoridades de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred), supervisor educativo y dirección de la Escuela Oficial Rural Mixta de Lotificación Las Marías, El Palmar, Quetzaltenango.

🔴 #VolcánSantiaguito 🌋 | Así se encuentra la comunidad Coloncito, San Martín Sacatepéquez, #Quetzaltenango, luego de la constante caída de ceniza por la actividad del volcán Santiaguito.



Vía Fredy López#Stereo100Noticias pic.twitter.com/rdP5vsMYbj — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 28, 2026

El Ministerio de Educación (Mineduc), en redes sociales, informó de la suspensión de clases en la zona de Palajunoj, que abarca El Palmar y San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, debido a la constante actividad del volcán Santiaguito.

🔴 SUSPENDEN CLASES POR ACTIVIDAD DE VOLCÁN | El @MineducGT informa de la suspensión de clases en la zona de Palajunoj (que comprende centros educativos en El Palmar y San Martín Sacatepéquez, #Quetzaltenango), debido a fuerte actividad del volcán Santiaguito.



Vía Fredy López pic.twitter.com/yiXxVkgPAx — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 28, 2026

En redes sociales han compartido videos y fotografías de la caída de ceniza en comunidades.