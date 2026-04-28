Suspenden clases y monitorean por actividad del volcán Santiaguito

Por Rubén Jocol |
Este martes, como medida preventiva por la actividad del volcán Santiaguito, se socializa el Boletín Especial Besan 14-2026 en comunidades cercanas al coloso.
El boletín va dirigido a las autoridades de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred), supervisor educativo y dirección de la Escuela Oficial Rural Mixta de Lotificación Las Marías, El Palmar, Quetzaltenango.
El Ministerio de Educación (Mineduc), en redes sociales, informó de la suspensión de clases en la zona de Palajunoj, que abarca El Palmar y San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango, debido a la constante actividad del volcán Santiaguito.
En redes sociales han compartido videos y fotografías de la caída de ceniza en comunidades.