Surgen más detalles del asesinato de Selvin Yovani Reyes en la zona 2 de Xela

Abr 30, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Surgen nuevos detalles sobre el ataque armado, el miércoles reciente por la tarde, el cual cobró la vida de Selvin Yovani Reyes, de 42 años, en la 6ª avenida y 11 calle, zona 2 de Quetzaltenango.

Según dijeron algunos testigos el ataque armado iba directo en contra de Reyes, quien ingresaba a su domicilio donde tenía un negocio. Él intentó abrir para ponerse a salvo, pero fue baleado por sicarios en motocicleta.

Vecinos indicaron que conocían a Reyes con varios sobrenombres, entre ellos, «El Negro» y «El Chefsito».

Detenido en el 2022

La División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) informó que Reyes fue detenido, el 7 de julio de 2022, en la 6ª avenida, zona 2 de Xela, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de estafa.

La orden fue girada, el 20 de junio de 2022, y fue firmada por una jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

#INSEGURIDADXELA 🔴 | El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil procesaron la escena del crimen.https://t.co/Cv082ivAoC — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 30, 2026

Exigen justicia

El miércoles reciente por la noche, luego de que el Ministerio Público (MP) finalizará las diligencias de levantamiento del cadáver, familiares de Reyes llegaron para solicitar que se esclarezca el asesinato, porque él deja a tres hijos.

«Es este momento nosotros como familia dejamos todo en las manos de Dios. No sabemos qué fue lo que pasó, solo que el ataque lo cometieron dos hombres en motocicleta a quienes detuvieron. Solo pedimos que se aclare todo», dijo un familiar.

La familia dijo que desconoce si Reyes tenía amenazas de muerte. Las autoridades trasladaron a una persona herida y arrestaron al presunto responsable del ataque armado.