Subestación de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios cumple 24 años de servicio en Xela.

May 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Subestación de la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango conmemora este sábado su 24.º aniversario de servicio a la comunidad, con una actividad especial realizada en el campo escuela de la institución.

El oficial Mario Morales Mérida destacó que esta fecha marca más de dos décadas de trabajo continuo en favor de la población. Recordó que la iniciativa surgió hace 26 años, cuando un grupo de elementos decidió organizarse para fortalecer la institución y hacer realidad la construcción del edificio que hoy alberga la subestación.

Entre los pioneros del proyecto mencionó al mayor Gustavo Lan —fallecido—, Walter López y Edgar Morales, quienes participaron en las primeras reuniones. La planificación de la obra tomó alrededor de dos años.

Morales Mérida señaló que, aunque al inicio contaban con un número considerable de voluntarios, actualmente el personal ha disminuido, mientras que los servicios y emergencias se han incrementado significativamente por el crecimiento poblacional.

“Antes los servicios eran mínimos, ahora se han multiplicado, lo que representa un reto para cubrir todas las emergencias”, indicó.

Pese a las limitaciones, aseguró que continúan trabajando con compromiso y vocación para atender a la ciudadanía, consolidando 24 años de servicio ininterrumpido en beneficio de los quetzaltecos.