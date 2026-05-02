Frente frío provocará tormentas intensas en gran parte del país este fin de semana.

May 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos |

Tal como se había previsto, el territorio guatemalteco enfrenta desde este sábado condiciones de inestabilidad climática por la cercanía de un frente frío, confirmó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las tormentas iniciaron en diversos puntos del país y se intensificarán durante el resto del sábado y el domingo. Las regiones con mayor impacto serán: norte, Las Verapaces, noroccidente, altiplano occidental y la meseta central.

Panorama en Quetzaltenango

En el altiplano occidental, que incluye Quetzaltenango, se prevén cielos nublados, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y descenso de temperatura. La población debe mantenerse alerta ante posibles acumulaciones de agua en zonas vulnerables.

Regiones con mayor impacto:

• Región Norte y Las Verapaces: Mayores acumulados de lluvia, con riesgo de crecida de ríos.

• Altiplano y Meseta Central: Tormentas eléctricas y ráfagas de viento, incluye la capital y Quetzaltenango.

• Noroccidente: Lluvias prolongadas y neblina densa en zonas montañosas.