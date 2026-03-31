Solemne bendición de atuendos y nuevos integrantes marca preparativos de Semana Santa

Mar 31, 2026 | Actualidad , Portada , Religión , Xela |

Por Osmar Toc |

En un ambiente de profunda solemnidad y recogimiento, se llevó a cabo la bendición de los atuendos que portará la Consagrada Imagen del Señor Sepultado de San Nicolás de Quetzaltenango durante su tradicional cortejo procesional de Viernes Santo.

La ceremonia, cargada de fe y devoción, reunió a fieles y devotos que forman parte de esta importante manifestación religiosa, una de las más representativas de la Semana Santa.

Como parte de la actividad, también se realizó la bendición de los rosetones correspondientes a los socios de nuevo ingreso, quienes se integran con entusiasmo y compromiso a esta arraigada tradición, fortaleciendo así la continuidad de las costumbres que identifican a la comunidad.