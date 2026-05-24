PNC destruye droga valorada en unos Q40 millones

May 24, 2026 | Actualidad, Nacionales, Portada | 0 Comentarios

Por Multimedia Stereo 100 |

Este domingo, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la destrucción de 1 millón 600 mil arbustos de hoja de coca en Alta Verapaz.

La PNC informó que los arbustos fueron localizados en sectores montañosos de Panzós y Fray Bartolomé de Las Casas, Alta Verapaz.

En los operativos participan agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC y el avalúo de la droga es de un aproximado de Q40 millones 490 mil.

Información y fotografía PNC

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