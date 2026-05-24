Delincuentes destruyen puertas y ventanas en escuela de Cantel

May 24, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Rubén Jocol |

Delincuentes ingresaron por la fuerza, una vez más, a la Escuela Oficial Rural Mixta Elisa Molina de Sthal en Pasac II, Cantel, Quetzaltenango.

Autoridades educativas del nivel primario informaron que los maleantes destruyeron puertas y ventanas sin sustraer nada, porque por experiencias en otras ocasiones no dejan artículos de valor en las instalaciones.

En el centro asistencial funciona un área de básico, donde los delincuentes ingresaron a la bodega de instrumentos musicales de la banda.

Autoridades comunitarias se presentaron al lugar a verificar lo ocurrido y presentar las denuncias ante las autoridades de seguridad.

Blanco de delincuentes

Es la tercera vez en lo que va del año que esta escuela es blanco de la delincuencia. En Cantel se han registrado robos en otros centros de estudios, por ello, las autoridades educativas han alertado a directores para reforzar la seguridad y esperan más agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).