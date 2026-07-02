SEGEPLAN impulsa el uso de IA en la gestión pública.

Jul 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Funcionarios y expertos en tecnología expusieron casos de uso de la Inteligencia Artificial en el sector público durante la tercera sesión de la Comunidad de Práctica de IA de SEGEPLAN.

El secretario de Planificación, Carlos Mendoza, indicó que la IA está transformando la forma de trabajar y que esta comunidad busca compartir experiencias para agilizar procesos.

“Lo que hace es amplificar nuestras capacidades. Nos permite analizar más datos, detectar patrones y dejar las tareas repetitivas para enfocarnos en pensar, decidir e innovar”, expresó.

Entre los casos presentados destacaron: el análisis de la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos Continua con IA, y un plan piloto para recopilar y sistematizar información de 57 instituciones para el Informe Presidencial.

Los asistentes coincidieron en que la herramienta debe adaptarse al contexto nacional para optimizar recursos.