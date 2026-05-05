Rosa Xicara: madre, emprendedora y enfermera al servicio de su comunidad

May 4, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

Rosa Ester Xicara Quiñones, madre de familia y principal aportadora económica de su hogar, comparte su historia marcada por la vocación, el esfuerzo y la pasión por servir.

Con varios años de experiencia en el área de la enfermería, ha desempeñado su labor en distintos turnos y especialidades como pediatría, emergencias y cuidados intensivos, demostrando compromiso en cada una de las áreas en las que ha trabajado.

Además de su rol profesional, Rosa es madre de cuatro hijos, responsabilidad que asume con orgullo y dedicación, combinando su vida familiar con su desarrollo laboral y emprendimientos personales.

Señala que se siente satisfecha de sus logros y del aporte que ha brindado a la sociedad de Quetzaltenango, destacando la importancia de seguir adelante pese a los desafíos y servir con vocación a quienes más lo necesitan.