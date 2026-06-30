Retalhuleu conmemora el 155 aniversario de la Gesta Revolucionaria y Día del Ejército de Guatemala con marcha cívico militar

Jun 30, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Por Mario Tumin |

Este 30 de junio se desarrolla en Retalhuleu la tradicional marcha en conmemoración del 155 aniversario de la Gesta Revolucionaria y el Día del Ejército de Guatemala.

En la actividad participan miembros del Ejército de Guatemala, personal del Comando Aéreo del Sur, cadetes del Instituto Adolfo V. Hall del Sur, reservistas e integrantes de distintas instituciones que año con año se suman a esta conmemoración.

El recorrido inició frente al Estadio Municipal, avanzó por las principales calles de la ciudad y concluyó en el Parque Central, frente al edificio de Gobernación Departamental, donde los asistentes presenciaron el cierre de la actividad.