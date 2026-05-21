Reportan 380 casos de desnutrición aguda infantil en Quetzaltenango

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este jueves, durante la reunión mensual de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Codesan) en Quetzaltenango, se presentaron las actualizaciones sobre la situación nutricional en la región. En la actualidad las autoridades mantienen en registro y bajo seguimiento un total de 380 casos de niños con desnutrición aguda.

La nutricionista de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Quetzaltenango, Débora Chuc, explicó que en este espacio interinstitucional —en el que participan instituciones como el MAGA, Mides, Sesan y el MSPAS— se analizan los datos estadísticos con el objetivo de coordinar y dirigir la asistencia de manera oportuna.

Monitoreo por municipios

De acuerdo con las evaluaciones presentadas por la DDRISS, los datos permiten identificar las zonas que requieren mayor atención bajo dos indicadores:

Por tasa de incidencia: Los municipios que registran los índices más altos en proporción a su población son La Esperanza, Flores y Génova.

Los municipios que registran los índices más altos en proporción a su población son La Esperanza, Flores y Génova. Por volumen de casos: Las localidades con mayor número de pacientes detectados son la cabecera departamental de Quetzaltenango, Coatepeque, Colomba y Génova.

Acciones de atención y control

Para atender esta situación el personal de salud desarrolla, de forma permanente, la estrategia de vigilancia nutricional en los distintos servicios de salud locales. Esta labor consiste en el monitoreo constante del peso y la talla en niños menores de 5 años, lo que permite detectar a tiempo a quienes se encuentran en situación de riesgo o ya presentan el diagnóstico.

Como parte del protocolo de atención se brinda consejería integral a las madres, junto con la entrega de suplementos y vitaminas. Para los niños diagnosticados las autoridades distribuyen alimento terapéutico listo para el consumo (ATLC), un tratamiento especializado que agiliza la recuperación integral de los menores y asegura que recuperen un estado de salud estable.