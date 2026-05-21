Hospital Rodolfo Robles conmemora el Día de la Enfermera

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fernando Castellanos |

En el marco de las celebraciones de mayo, el Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, en la zona 1 de Quetzaltenango, rindió un emotivo reconocimiento a su personal de enfermería, un gremio que suma 122 colaboradores entre licenciadas, técnicos y auxiliares, quienes día a día brindan atención con calidad y calidez a la población quetzalteca.

Marta Iliana Chiwil Guzmán, subdirectora de enfermería del centro asistencial, destacó que durante este mes se unifican dos fechas de gran trascendencia: el Día de la Enfermera Profesional, el 12 de mayo, y el Día del Personal Auxiliar de Enfermería, el 24 de mayo.

Durante su intervención, la subdirectora enfatizó que la vocación, el amor y la pasión son los pilares fundamentales para ejercer esta profesión, la cual describió como la «columna vertebral» de los servicios hospitalarios. Chiwil recordó que el cuidado de enfermería va más allá de los procedimientos médicos, abarcando un apoyo psicológico esencial para el paciente desde un enfoque biopsicosocial.

Arte y vocación: El personal participa en concurso nacional de murales

Como parte de las actividades conmemorativas impulsadas a nivel nacional por la Unidad de Enfermería del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el personal del hospital plasmó su creatividad en un mural bajo el lema «Empoderar para cuidar, cuidar para salvar».

Este diseño forma parte de un certamen en el que compiten 48 hospitales y diversas Direcciones de Área de Salud (DAS) de todo el país, buscando incentivar el orgullo del gremio y visibilizar su labor ante la comunidad de forma artística.

Actualmente, el mural del Hospital Rodolfo Robles se posiciona con éxito en los primeros lugares a nivel nacional, reflejando el entusiasmo y la unión del equipo de trabajo en Quetzaltenango. ¡Apoye con su voto al Hospital Rodolfo Robles!

Las autoridades del centro hospitalario invitan a toda la población, amigos y colectivos de la región a sumarse y apoyar el talento de la enfermería altense. Para emitir su voto y ayudar a que el hospital escale hacia el primer lugar, puede ingresar al siguiente enlace oficial y reaccionar con un me gusta a la publicación del mural:

👉 Vota aquí por el mural del Hospital Rodolfo Robles:

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