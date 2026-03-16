Regulación temporal del tránsito por construcción de banqueta

Mar 16, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este lunes, por construcción de la banqueta peatonal en la calle Rodolfo Robles y 14 avenida, zona 1 de Quetzaltenango, hay regulación temporal del tránsito.

Los trabajos de desarrollan a un costado de la Iglesia San Juan De Dios y en el lugar hay presencia de agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ).

Las acciones se ejecutan bajo estrictas medidas de ordenamiento vial para garantizar la seguridad y mantener la fluidez del paso vehicular y peatonal.