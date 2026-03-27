Refuerzan seguridad en el Centro Histórico de Xela previo a Semana Santa

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

Agentes de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Policía de Turismo (Disetur) intensifican patrullajes en el Parque a Centroamérica, zona 1 de Quetzaltenango, previo a Semana Santa.

El plan operativo busca garantizar la tranquilidad de miles de visitantes nacionales y extranjeros que se esperan en la ciudad altense.

Con la llegada de las festividades de la Semana Mayor, el corazón de Quetzaltenango se prepara para recibir una afluencia masiva de personas. Para garantizar que las actividades religiosas, culturales y comerciales se desarrollen en orden, la PNC activa un plan de vigilancia especial en la zona 1 (Centro Histórico de Xela).

Elementos de la Comisaría 41, en un trabajo conjunto con Disetur, han incrementado los recorridos a pie y motorizados en los alrededores del Parque a Centroamérica, Catedral Metropolitana de Los Altos y los principales corredores turísticos del Centro Histórico.

Objetivos del despliegue preventivo

Esta estrategia de seguridad no solo se limita a la vigilancia estática, sino que contempla varios ejes de acción:

➡️ Protección al Turista: Brindar orientación y resguardo a los visitantes extranjeros y ncionales que recorren los monumentos históricos de la ciudad.

➡️ Prevención de Delitos: Mantener una presencia disuasiva para evitar hurtos, robos de vehículos y otras incidencias en áreas de alta concentración.

➡️ Asistencia Ciudadana: Fortalecer el lema de #ProtegerYServir, ofreciendo apoyo inmediato ante cualquier emergencia que se presente en la vía pública.

Un destino seguro

Quetzaltenango es reconocido por la solemnidad de sus procesiones y la belleza de su arquitectura, factores que atraen a miles de personas cada año. Las autoridades indicaron que estos patrullajes se mantendrán de forma permanente y se intensificarán conforme se acerquen los días principales de la Semana Santa, cubriendo no solo el parque central, sino también terminales de buses y mercados.

Se recomienda a la población y a los turistas acercarse con confianza a los agentes debidamente identificados ante cualquier duda o para reportar cualquier actividad sospechosa, contribuyendo así a mantener la paz en la «Cuna de la Cultura».