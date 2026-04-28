Recuperan espacio en Parque Extremo

Abr 28, 2026 | Actualidad , Deportes , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

Este martes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Bienestar Social recuperan espacios en el Parque Extremo Tanque El Soldado, zona 2 de Quetzaltenango.

Personal de la Delegación de Intervención de Relaciones Comunitarias de la Comisaría 41 de la PNC, en coordinación con Luz María Barrios, trabajadora social de la Secretaría de Bienestar Social, recuperan espacios públicos.

Las instituciones pintan una pared, la cual tenía grafitis referentes a pandilla la cual fue hecha por asociales, quienes amedrentan a la sociedad.

El objetivo es prevenir cualquier hecho delictivo. De la misma manera se realizó jornada de limpieza en los alrededores de dicho parque.