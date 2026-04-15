Quirós dice que su representante ya se comunicó con Xelajú

Abr 15, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada , Xela |

Por Herberth Tax.

El volante costarricense Derikson Quirós emitió un comunicado en el que explicó los motivos de su ausencia con Xelajú MC; no aclaró si ha tenido comunicación directa con la dirigencia del club, pero dijo que su representante ya contactó a la directiva.

En el documento, Quirós indicó que no ha podido regresar a Guatemala debido a un impedimento de salida relacionado con un proceso de pensión alimenticia, situación que asegura está resolviendo. Además, desmintió que su ausencia se deba a otras circunstancias extrafutbolísticas y reiteró su intención de reincorporarse al equipo lo antes posible.

Este pronunciamiento surge luego de que el presidente de Xelajú MC, José Carlos López, señalara públicamente que el jugador no respondió mensajes ni llamadas, lo que generó molestia en la directiva. “Este es un club serio.

Nos debemos hacer respetar”, afirmó en su momento el dirigente, quien incluso anunció acciones legales por abandono de trabajo e incumplimiento de contrato.

Con Quirós diciendo que su representante ha informado sobre la situación, y la directiva informando que no ha existido comunicación directa con el jugador, ha incrementado la tensión entre ambas partes.

El caso se da en un momento complicado para el equipo, que recientemente anunció las bajas de Gerardo Gordillo y Orlin Quiñónez, por lo que la posible salida de Quirós representaría una nueva baja en el plantel.