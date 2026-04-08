Presentarán antología poética «Huellas» con la participación de 18 escritores

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

El gestor cultural, Nelton Santiago, anunció la presentación de la antología poética «Huellas», un evento que busca resaltar el talento literario local y promover el arte en Quetzaltenango.

La actividad será, este viernes 10 de abril, a las 17.45 horas, en el Centro Cultural Casa No’j, zona 1 de Quetzaltenango.

«Huellas» corresponde a la quinta antología del Club de Poesía y reúne el trabajo de 18 poetas, quienes aportan una diversidad de estilos y temáticas.

Según Santiago, esta obra refleja la riqueza creativa de la ciudad, abordando desde poesía social y romántica hasta composiciones clásicas y temas contemporáneos.

Uno de los aspectos destacados de la antología es la inclusión de sonetos, un estilo poco común en la actualidad, pero que forma parte del aporte de uno de los integrantes del club.

Además, la obra busca ofrecer un espacio de expresión donde los autores exteriorizan distintas realidades y emociones a través de la escritura.

Santiago extendió la invitación al público en general para asistir a la presentación, destacando la importancia de apoyar y difundir el arte local. «No solo hay noticias negativas; también hay espacios para celebrar la cultura y la creación artística en Quetzaltenango», expresó.

El evento es de carácter abierto y busca brindar a los asistentes un momento de encuentro con la poesía y la producción literaria de autores locales.