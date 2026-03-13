Presenta amparo para prevenir abusos en alza al combustible

Mar 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada , Xela |

Por Rubén Jocol |

El diputado por Quetzaltenango, Byron Rodríguez, presenta acción de amparo para exigir monitoreo y sanciones ante posibles abusos en el alza (incremento de precio) injustificada al combustible en Guatemala.

Rodríguez informó que este día presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el objetivo de que el Ministerio de Economía y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) cumplan con su obligación de monitorear, verificar y sancionar posibles prácticas de especulación o manipulación en los precios de los combustibles a nivel nacional.

En los últimos 20 días el precio por galón de gasolina ha aumentado Q9 sin una justificación plena, porque en Guatemala se cuenta con almacenamiento de combustibles desde noviembre que garantiza el producto hasta junio del presente año.

La acción legal se interpuso contra la ministra de Economía y la Directora de la Diaco, debido a la omisión en ejercer de manera efectiva las funciones de supervisión y control del mercado de combustibles, en medio de los incrementos registrados en las últimas semanas en el país.

Rodríguez señaló que el aumento en los precios de los combustibles impacta directamente en la economía de las familias guatemaltecas, porque influye en el costo del transporte, la distribución de alimentos y el precio de bienes y servicios en general.

«Los guatemaltecos no pueden seguir pagando precios inflados por prácticas especulativas. El Estado tiene la obligación constitucional de proteger a los consumidores y garantizar que el mercado funcione con transparencia», expresó el legislador.

El amparo también solicita a la CC que otorgue amparo provisional, ordenando a las autoridades competentes que implementen de inmediato acciones de monitoreo, verificación y fiscalización del mercado de combustibles, a fin de determinar si existen prácticas ilegales que estén afectando a los consumidores.

El diputado destacó que la Constitución Política de la República establece como obligación del Estado la defensa de los consumidores y de sus intereses económicos, por ello, resulta indispensable que las autoridades actúen de forma diligente para prevenir abusos en el mercado.

«El objetivo de esta acción no es intervenir el mercado, sino garantizar que se respeten las reglas y que nadie abuse del bolsillo de los guatemaltecos», puntualizó el diputado.

En Guatemala cada galón de gasolina paga un total de 12% de IVA más un total de Q5 al precio final por galón que se destina al mantenimiento de carreteras y puentes a nivel nacional, situación cuestionable por las condiciones actuales de las carreteras en Guatemala.

Según analistas de continuar con esta alza injustificada para Semana Santa los precios podrían oscilar entre Q42 y Q45 por galón.