Premio «Tierra de Maíz» reconoce a nuevos talentos de la literatura guatemalteca en su segunda edición.

Jul 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por la redacción |

El pasado 6 de julio se llevó a cabo la segunda entrega del Premio de Novela Corta «Tierra de Maíz», un certamen que busca promover la creación literaria en Guatemala y estrechar los lazos culturales con Francia.

La actividad contó con la presencia de escritores, autoridades y miembros del ámbito cultural, entre ellos el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas.

La ganadora de esta edición fue Dina Fernández con su cuento «Vaso negro», publicado en Monstruos y pájaros. El reconocimiento incluye una beca de diez días en Francia para conocer la obra de grandes escritores franceses, así como respaldo para difundir su trabajo.

César Yumán obtuvo mención honorífica por «Constelación».

Tanto el ministro Méndez Salinas como el embajador de Francia, Frédéric Clavier, resaltaron la importancia de las alianzas institucionales para sostener este proyecto cultural. La escritora ganadora, por su parte, agradeció el apoyo y pidió más espacios para los autores nacionales.

El Ministerio de Cultura reiteró su compromiso de seguir fomentando la literatura guatemalteca y la cooperación internacional en beneficio de las letras.