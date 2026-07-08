Cierre parcial en cantón Chitux por trabajos de limpieza municipal.

Jul 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Osmar Toc |

Debido a las labores de limpieza y retiro de material tras la finalización de las obras municipales en el sector 1 del cantón Chitux, zona 9, se mantiene un cierre temporal parcial en el área.

Agentes de tránsito regulan la circulación para garantizar la seguridad de conductores y peatones, así como agilizar el paso de los vehículos.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas conducir con precaución, respetar la señalización vial y atender las indicaciones del personal operativo para evitar incidentes y contratiempos.