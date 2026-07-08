DGT recomienda verificar vigencia de documentos para agilizar permisos de transporte.

Jul 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Un documento vencido o un dato mal consignado puede marcar la diferencia entre obtener un permiso en pocos días o retrasar la prestación del servicio. La revisión documental es el primer filtro para garantizar que las unidades que circulan cumplan con las condiciones legales y de seguridad que protegen a los usuarios del transporte público.

La Dirección General de Transportes (DGT) establece una serie de requisitos indispensables para la autorización de permisos temporales y viajes expresos, con el propósito de verificar que los vehículos y operadores cumplen con la normativa vigente.

Entre la documentación requerida figuran: póliza de seguro vigente, tarjeta de circulación, tarjeta de operación, licencia de conducir del piloto, cuando corresponda, y, en el caso de permisos temporales, la constancia del expediente respectivo.

De acuerdo con la institución, los errores más frecuentes se presentan por documentación incompleta, documentos vencidos o inconsistencias entre la información consignada en la solicitud y los documentos adjuntos.

Asimismo, el llenado incorrecto de formularios, errores en los datos del vehículo o del transportista, así como información incompleta, suelen convertirse en las principales causas que retrasan la resolución de los expedientes.

La DGT recomienda verificar previamente la vigencia de todos los documentos y revisar cuidadosamente la información antes de presentar la solicitud, utilizando listas de verificación o solicitando orientación cuando sea necesario.

Las solicitudes también pueden ser rechazadas cuando no cumplen los requisitos técnicos o legales establecidos para el tipo de servicio solicitado.

Cuando una resolución resulta desfavorable, los solicitantes cuentan con los mecanismos administrativos de impugnación previstos en la legislación, lo que garantiza el derecho al debido proceso y permite revisar las decisiones cuando existan argumentos o documentación que respalden la apelación.

Con un expediente completo y correctamente integrado, el proceso puede resolverse en un promedio de dos días hábiles, fortaleciendo la eficiencia administrativa y la continuidad del servicio para beneficio de la población.