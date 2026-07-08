Leslie Yvonne Tzicap González renuncia como directora de la Diaco y el Ministerio de Economía inicia un proceso de transición.

Jul 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos |

El Ministerio de Economía (Mineco) hizo oficial la salida de Leslie Yvonne Tzicap González, quien se desempeñaba como titular de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco). De acuerdo con la información institucional, la separación del cargo responde a motivos estrictamente personales de la ahora exfuncionaria.

Detalles de la salida y el relevo institucional

Las autoridades de la cartera económica informaron que ya se ejecutan las acciones administrativas correspondientes para evitar vacíos en el liderazgo de la entidad:

Fecha de efectividad: La renuncia cobró vigencia el pasado martes 7 de julio de 2026.

Proceso de cambio: El Mineco confirmó que se encuentra en una fase de transición ordenada para designar a la persona que asumirá las riendas de la Diaco.

Próximo nombramiento: Hasta el momento, las autoridades superiores no han revelado el nombre de quién sustituirá a Tzicap González en el cargo.

Balance y aportes de su gestión

Durante el tiempo que estuvo al frente de la Diaco, el Mineco destacó que la gestión de Tzicap González dejó avances significativos para la protección de la ciudadanía, entre los que mencionaron:

El fortalecimiento de las normativas de protección de los derechos de los consumidores y usuarios.

La modernización de los canales de atención institucional para agilizar las quejas y denuncias.

El robustecimiento de los operativos de vigilancia y monitoreo en los diferentes mercados del país.

Garantía para el consumidor: El Ministerio de Economía aseguró que este cambio de autoridades no afectará las operaciones cotidianas. La Diaco continuará prestando sus servicios con total normalidad, manteniendo activos sus centros de atención al público, así como las brigadas de verificación de precios y vigilancia del mercado a nivel nacional mientras concluye el periodo de transición.