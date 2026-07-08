Desmantelan estructura dedicada al robo de motocicletas tras allanamientos en Quiché.

Jul 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Fernando Castellanos |

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), ejecutaron cuatro diligencias de allanamiento, inspección y registro en el municipio de Santa Cruz del Quiché, Quiché. El operativo interinstitucional permitió la captura de cuatro personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al robo y hurto de motocicletas en la región.

Capturas y evidencias localizadas por inmueble

Las fuerzas de seguridad desarticularon los puntos operativos de la estructura de forma simultánea y recuperaron seis motocicletas. De estas, cuatro tenían reporte de robo o hurto vigente y dos carecían de soporte legal.

Inmueble particular: En una vivienda intervenida se capturó a Juana “N”, de 40 años. En el lugar se localizaron tres motocicletas: una con reporte de hurto y dos sin documentación, con posibles alteraciones en los números de chasis y motor.

Taller de mecánica 1: En un taller de reparación se detuvo a Brígido “N”, de 38 años. Durante la inspección se ubicó una motocicleta sin placas. Al verificar los datos en el sistema de la PNC se constató que el motor tenía reporte de robo.

Taller de mecánica 2: En otro establecimiento fueron capturados Fidel “N”, de 20 años, y Leonardo “N”, de 39 años. Ambos mantenían bajo su resguardo dos motocicletas con reporte de robo vigente.

Remisión a tribunales

Los cuatro detenidos fueron consignados y trasladados al juzgado de la localidad para solventar su situación jurídica por los delitos de robo, hurto y posesión de vehículos motorizados con alteraciones.

El MP coordinó el traslado de las seis motocicletas incautadas a los predios oficiales para las peritaciones técnico-científicas y su posterior devolución a los propietarios.

Cambios principales:

Ortografía, puntuación y concordancia. Unifiqué formatos de títulos y reduje repeticiones para mayor fluidez.