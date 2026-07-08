Estudiantes de Medicina del Cunoc realizarán exámenes en la ENCO ante toma de módulos.

Por la redacción |

Estudiantes de la carrera de Médico y Cirujano del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) reubicarán la aplicación de sus evaluaciones académicas hacia las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales de Occidente (ENCO) en Quetzaltenango. La medida de contingencia se adoptó tras registrarse la toma de dos módulos de la Facultad de Ciencias Médicas por parte de un grupo de estudiantes encapuchados que se oponen al desarrollo de los exámenes.

Medidas de prevención y mediación institucional.



Debido al riesgo de que las acciones de protesta y los cierres se extiendan hacia la sede alterna de la ENCO, las autoridades estudiantiles y docentes gestionaron mecanismos de observación internacional y de seguridad civil.

Acompañamiento de DD. HH.: Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se constituirán en las instalaciones comerciales para verificar el desarrollo de las jornadas académicas y garantizar la integridad física de los universitarios ante posibles confrontaciones.

Patrón de incidencias: Autoridades del Cunoc señalaron que la toma de edificios universitarios por colectivos no identificados representa una acción recurrente durante las épocas de evaluaciones parciales y finales, orientada a reprogramar o suspender los calendarios académicos establecidos.

Falta de postura oficial por grupos de protesta

Hasta el momento, los supuestos estudiantes que mantienen bloqueados los módulos de medicina en el campus central no han emitido ningún pronunciamiento formal ni un pliego de peticiones que justifique la medida de hecho. Tampoco se ha establecido una estimación sobre la duración del cierre de las instalaciones académicas.