¿Por qué encapuchados cierran el Cunoc?

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Representantes del autónomo Alejandro Cotí, en conjunto con el autónomo de Humanidades y de Odontología, indican que la toma de las instalaciones del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), zona 1 de Quetzaltenango, este miércoles, tienen el objetivo de crear conciencia a los estudiantes por las elecciones de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que se realizan en Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Según indican que tienen información de actos de corrupción en estás elecciones, además de muchos cuerpos electorales que aún no se acreditan.

Los cuerpos electorales en contra de Walter Mazariegos, quien fue reelecto por otros cuatro años como rector de la Usac, indican que a las 15 horas desarrollarán un plantón con estudiantes civiles.

Mencionan que no reconocen a Mazariegos.