PNC y MP reportan más de 50 capturas a nivel nacional por diferentes delitos

May 28, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de más de 50 personas durante operativos a nivel nacional por los delitos de extorsiones, violación, agresión sexual y violencia contra la mujer.

Información preliminar



En los allanamientos que estan en desarrollo a nivel nacional ya se reportan más de 50 capturas por delitos relacionados a extorsiones, violación, agresión sexual y violencia contra la mujer. pic.twitter.com/lMKC0Z8VeQ — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 28, 2026

«Entre estas capturas investigadores de la DEIC reporta la de Katerin Yesenia Santos Raxón, de 32 años, en Cuilapa, Santa Rosa, quien tenía pendiente siete órdenes de captura por extorsión y lavado de dinero u otros activos», indica la publicación de la PNC.

Las diligencias son ejecutadas por el Ministerio Público (MP) y agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Información y fotografía PNC