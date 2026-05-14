PNC retira cámaras utilizadas por pandilleros

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa del retiro de seis cámaras de vigilancia, las cuales se presume que fueron instaladas por pandilleros en la colonia Los Ángeles, zona 6 de Guatemala.

«Según la investigación, estos dispositivos eran utilizados para monitorear los movimientos dentro del sector y alertar sobre la presencia de fuerzas de seguridad», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Este tipo de acciones forman parte de operativos de seguridad e inteligencia que ejecutan las autoridades para desarticular estructuras criminales.

Información y fotografías PNC