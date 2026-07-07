PNC reporta capturas en Quetzaltenango y Escuintla por «Plan Semáforo Seguro»

Jul 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

La Policía Nacional Civil (PNC) informa, en redes sociales, de capturas en Quetzaltenango y Escuintla por el «Plan Semáforo Seguro».

Celeste «N», de 30 años, fue capturada en la colonia Palmeras del Sur, Escuintla, porque un Juzgado de Guatemala la requiere por extorsión. Ella ya fue detenida por el mismo delito en marzo de 2013.

«Presuntamente esta mujer pertenece a la organización criminal de imitadores que fingen ser integrantes de maras para exigir dinero a los ciudadanos. En su cuenta bancaria se habrían hecho depósitos por más de Q14 mil por extorsiones», indica la publicación de la PNC.

Por el «Plan Semáforo Seguro», en la 37 avenida y 0 calle, zona 9 de Quetzaltenango, fue detenido Bryan «N», de 23 años, requerido por un Juzgado de Guatemala por extorsión.

Información y fotografías PNC