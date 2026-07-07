Conred brinda recomendaciones por ingreso de polvo del desierto del Sahara

Jul 7, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite el Boletín Informativo 161-2026, en el cual brinda recomendaciones por el ingreso a Guatemala del polvo del desierto del Sahara.

«Cada año, entre los meses de mayo y agosto, el polvo del Sahara llega a Guatemala como parte de un fenómeno natural en el que partículas muy finas de arena y minerales son transportadas por el viento desde el Norte de África hasta Centroamérica. A través del Insivumeh se mantiene un monitoreo permanente de estas condiciones para informar oportunamente a la población», indica la publicación de Conred.

Las autoridades dicen que aunque el polvo del Sahara no representa un peligro para la mayoría de las personas, puede aumentar la cantidad de partículas en el aire y favorecer un ambiente más cálido y ocasionar molestias leves en quienes padecen enfermedades respiratorias, así como en niños y adultos mayores. Algunos síntomas comunes son congestión nasal, irritación en los ojos y molestias en la garganta.

Conred emite las siguientes recomendaciones:

➡️ Evitar actividades al aire libre cuando se observe una alta presencia de polvo en el ambiente.

➡️ Si presenta molestias respiratorias o pertenece a un grupo vulnerable, utilice mascarilla.

➡️ Recomienda mantener puertas y ventanas cerradas para disminuir el ingreso de polvo a las viviendas.

➡️ Cubrir los recipientes donde almacena agua y lavar el rostro y los ojos con abundante agua si presenta irritación.

«La SE-CONRED hace un llamado a la población para mantenerse informada únicamente a través de los boletines y publicaciones oficiales del Insivumeh y de la Conred. Para reportar cualquier evento adverso, comuníquese al 119, número de emergencia nacional», finaliza la publicación de Conred.

Información y fotografía Conred