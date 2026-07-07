PMTQ reporta accidente en la zona 7 de Quetzaltenango

Por Multimedia Stereo 100 |
Este martes, en redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) reporta accidente de transito en la 29 avenida y 9ª calle, zona 7 de Xela, el cual deja una persona lesionada y daños.
Agentes de la PMTQ desarrollan las diligencias correspondientes para restablecer la circulación vial y garantizar la seguridad en el sector.
«Se recomienda reducir la velocidad, conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades», indica la publicación de la PMTQ.
Información y fotografía PMTQ