PMTQ reporta accidente en la zona 7 de Quetzaltenango

Jul 7, 2026 | Actualidad, Portada, Sucesos, Xela | 0 Comentarios

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes, en redes sociales, la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) reporta accidente de transito en la 29 avenida y 9ª calle, zona 7 de Xela, el cual deja una persona lesionada y daños.

Agentes de la PMTQ desarrollan las diligencias correspondientes para restablecer la circulación vial y garantizar la seguridad en el sector.

«Se recomienda reducir la velocidad, conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades», indica la publicación de la PMTQ.

Información y fotografía PMTQ

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