PNC desarrolla operativos en Quetzaltenango y Jutiapa

Jul 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes la Policía Nacional Civil (PNC) fortalece la seguridad con operativos preventivos en la autopista Los Altos, Quetzaltenango y Jutiapa.

Agentes de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) y de la Comisaría 21 desarrollan identificaciones de personas, inspecciones de vehículos y verificación de documentación para prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad de la población.

La institución informó que seguirá con estos operativos en diferentes sectores del país.

Información y fotografías PNC