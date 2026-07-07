Cámara capta accidente en El Xab, El Asintal, Retalhuleu

Jul 7, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este martes se registra una triple colisión vehicular en el kilómetro 196 de la ruta CA-2, jurisdicción de la aldea El Xab, El Asintal, Retalhuleu.

Una cámara de vigilancia de un negocio del sector captó el momento en que un tráiler, presuntamente con fallas en el sistema de frenos, impactó contra un camión repartidor de bebidas y un autobús pulman en el que viajaban varios pasajeros.

A causa del fuerte impacto, varias personas sufrieron crisis nerviosa, por ello, cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria. Además, el frente de una vivienda resultó con daños debido a la fuerza de la colisión.

Afortunadamente las autoridades informaron que el accidente únicamente dejó daños materiales y no se reportaron personas fallecidas ni heridas de gravedad.

De manera preliminar se indicó que el tráiler se dirigía desde la frontera de Tecún Umán, San Marcos, hacia la Ciudad de Guatemala, cuando ocurrió el percance. Las autoridades investigan las causas del accidente.