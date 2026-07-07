Mortandad de peces preocupa a pescadores de subsistencia en Champerico

Por Mario Tumin |

La mortandad de peces de distintas especies en el Estero El Negro, en la aldea El Rosario, Champerico, Retalhuleu, mantiene en preocupación a más de 100 familias que dependen de la pesca para su sustento diario.

De acuerdo con los pescadores afectados, la disminución de oxígeno en el agua habría provocado la muerte de los peces. Señalan que esta situación está relacionada con el azolvamiento y la falta de mantenimiento del estero, problemas que, aseguran, se han agravado con el paso del tiempo.

Los comunitarios indicaron que hasta el momento no han recibido apoyo para atender la problemática, por ello, hacen un llamado a las autoridades competentes y a organizaciones ambientales para que intervengan y busquen una solución que permita recuperar el ecosistema.

Asimismo, aclararon que este fenómeno ya se ha registrado en años anteriores, por ello, consideran urgente implementar medidas preventivas para evitar que continúe afectando la biodiversidad y la economía de las familias que viven de la pesca.

Finalmente, los pescadores explicaron que la mortandad se presenta únicamente en el Estero El Negro, por ello, pidieron a los consumidores tomar en cuenta esta información para no afectar la comercialización del producto capturado por pescadores de otros esteros y del mar, quienes no están relacionados con esta situación.