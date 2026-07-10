Oficializan entrega de proyecto de alcantarillado en Cantón Chitux, zona 9.

Jul 10, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

Este día se oficializó la entrega del proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el Sector 1, Cantón Chitux, zona 9.

La obra incluye red de drenaje y planta de tratamiento de aguas servidas, fortaleciendo el saneamiento, el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de las familias del sector.

El proyecto forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Ing. Juan Fernando López Fuentes para atender las necesidades de las comunidades y avanzar con planificación en el desarrollo de Quetzaltenango.