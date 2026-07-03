Detienen a un adulto y dos adolescentes por robo en bus

Por Multimedia Stereo 100 |
Este viernes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 14 capturan a un adulto y remiten al Juzgado respectivo a dos adolescentes por robo en bus en Mixco, Guatemala.
Los tres fueron sorprendidos cuando presuntamente despojaban de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús de la ruta Muni Mixco Express.
«La detención ocurre en la colonia Roosevelt, zona 11. Se reporta la recuperación de varios teléfonos celulares y objetos de valor pertenecientes a las víctimas del atraco», indica la publicación en redes sociales de la PNC.
Información y fotografía PNC