Detienen a un adulto y dos adolescentes por robo en bus

Jul 3, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 14 capturan a un adulto y remiten al Juzgado respectivo a dos adolescentes por robo en bus en Mixco, Guatemala.

Los tres fueron sorprendidos cuando presuntamente despojaban de sus pertenencias a los pasajeros de un autobús de la ruta Muni Mixco Express.

«La detención ocurre en la colonia Roosevelt, zona 11. Se reporta la recuperación de varios teléfonos celulares y objetos de valor pertenecientes a las víctimas del atraco», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC