Mingob anuncia carrera «Policía por la Paz»

Jul 3, 2026 | Actualidad , Deportes , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

El Ministerio de Gobernación (Mingob) anuncia la Carrera Nacional «Policía por la Paz», organizada por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), el próximo domingo 5 de julio en la ciudad de Guatemala.

«Se invita a la población a ser parte de este acontecimiento que promueve la prevención, la recreación y la unión familiar. Este evento deportivo tendrá un trayecto de 10 kilómetros y la participación es gratuita. Las inscripciones podrán hacerse por medio de los códigos QR, según la categoría correspondiente, y llenar el formulario con la información solicitada», indica la publicación del Mingob.

Los kits serán entregados, este sábado 4 de julio, en el Departamento de Tránsito de la PNC, en la zona 1 de de Guatemala.

La carrera será este domingo 5 de julio y saldrá de la Plaza La Loba de la Municipalidad de Guatemala, se recorrerá la 6ª avenida, zona 9, hasta la 14 calle y se retornará por la 7ª avenida. La meta es en la Dirección General de la PNC.

Información y fotografía Mingob