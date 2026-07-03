Pronostican aumento de lluvias en Guatemala a partir del domingo

Jul 3, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) emite el Boletín Informativo 193-2026, en el cual informa de un aumento de lluvias, desde el próximo fin de semana en Guatemala.

El boletín se fundamenta en el boletín emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) para el sábado 4 y domingo 5 de julio, donde se prevé ambiente cálido y húmedo, con lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche.

«Además, los análisis meteorológicos reflejan que la posibilidad de lluvias incrementará a partir del domingo hacia la próxima semana, debido al ingreso de humedad de ambos litorales y al acercamiento de una onda del Este. Las condiciones previstas podrían presentarse en la mayor parte del territorio nacional», indica la publicación de Conred.

El boletín añade: «Durante las primeras horas de la mañana y la noche se esperan áreas con neblina, mientras que en el transcurso de la tarde y noche se desarrollará nubosidad que favorecerá lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica. Las lluvias pronosticadas podrían favorecer la ocurrencia de inundaciones, crecidas repentinas de ríos, deslizamientos, derrumbes y daños en la red vial, especialmente en sectores donde los suelos permanecen saturados por las precipitaciones registradas en los últimos días».

Conred brinda las siguientes recomendaciones a la población:

➡️ Mantenerse informada a través de los canales oficiales.

➡️ No cruzar ríos crecidos o calles inundadas

➡️ Preparar la mochila de las 72 horas y reportar cualquier situación de emergencia al 119.

Información y fotografía Conred