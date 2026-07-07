Escuela del INDE en Zunil celebra 70 años de fundación y servicio educativo

Jul 7, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por La Redacción |

La Escuela Privada Rural Mixta Sistema Regional INDE, en la aldea Santa María de Jesús, Zunil, Quetzaltenango, conmemoró este día su 70 aniversario de fundación.

La comunidad educativa, autoridades locales y delegados institucionales desarrollaron una serie de actos especiales para celebrar las siete décadas de trayectoria de este centro de estudios, clave para el desarrollo del sector.

Origen y evolución del proyecto educativo

El plantel nació originalmente bajo un enfoque de proyección social y laboral ligado al Instituto Nacional de Electrificación (INDE), transformándose con el paso del tiempo en un pilar de formación para las nuevas generaciones de la localidad.

➡️ Plan inicial: El proyecto comenzó como un programa de alfabetización destinado de forma exclusiva a los trabajadores de la institución y de los proyectos hidroeléctricos de la zona.

➡️ Apertura comunitaria: Con el transcurso de los años, el centro educativo expandió su cobertura pedagógica para atender formalmente a la niñez de la aldea Santa María de Jesús.

➡️ Impacto regional: Actualmente, la escuela no solo instruye a los menores del sector, sino que también absorbe la demanda estudiantil de diversas comunidades aledañas del municipio de Zunil.

Celebración y actividades conmemorativas

Los actos especiales programados para este día contaron con la participación de estudiantes, docentes, padres y exalumnos, quienes rindieron homenaje a la historia de la institución.

Durante las actividades se resaltó el aporte del establecimiento en la reducción de los índices de analfabetismo y en la formación académica del sector rural de Quetzaltenango.