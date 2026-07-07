GRIL de la PNC captura a cinco presuntos integrantes de célula criminal tras ataque armado en Izabal.

Jul 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos |

Una rápida intervención del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL) de la Policía Nacional Civil (PNC) permitió la neutralización y captura de cinco presuntos integrantes de una célula criminal en el departamento de Izabal. Los sospechosos fueron interceptados luego de protagonizar un ataque armado en una zona transitada de Puerto Barrios.

Persecución y neutralización en el Caribe guatemalteco

El despliegue policial se activó tras el ataque armado que alteró el orden en el centro de Puerto Barrios, Izabal. Elementos del grupo élite Lobos iniciaron el rastreo de los atacantes y obtuvieron los siguientes resultados:

• Neutralización efectiva: Los agentes interceptaron y redujeron a los sospechosos antes de que pudieran darse a la fuga o generar un nuevo enfrentamiento.

• Perfil de los detenidos: Entre los cinco capturados se confirmó la presencia de un menor de edad, quien quedó a disposición de los juzgados especializados de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.

• Incautación de armamento: Al grupo se le decomisó un arsenal que incluye armas de fuego de grueso calibre, tolvas y municiones de uso exclusivo.

Rastreo balístico y vinculación con otros crímenes

Según autoridades, a esta estructura ya se le daba seguimiento por su presunta participación en múltiples ataques armados y cobros de extorsión registrados recientemente en distintas localidades de Izabal.

Investigación científica: El armamento incautado fue embalado por peritos para ser trasladado a los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Los especialistas realizarán análisis balísticos comparativos para determinar en cuántos hechos delictivos previos fueron utilizadas estas armas.

Los adultos capturados fueron puestos a disposición del juzgado de paz y de primera instancia correspondiente, donde rendirán su primera declaración y se definirá su situación legal. Las fuerzas de seguridad continúan procesando la escena y recolectando indicios en el sector.