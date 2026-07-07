Concluye diplomado sobre comunicación inclusiva en riesgo de desastres en Quetzaltenango.

Jul 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc |

Se fortalecieron las capacidades de periodistas y comunicadores sociales a través del desarrollo del Diplomado en Comunicación para Sistemas de Alerta Temprana (SAT) y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) Inclusivos, el cual se realizó en Quetzaltenango.

Durante la jornada se abordaron temas sobre cobertura periodística y ética, así como el uso responsable de narrativas, imágenes y redes sociales durante alertas y emergencias. Esto con el objetivo de promover una comunicación basada en la protección, la inclusión y la responsabilidad social.

La actividad contó con el apoyo de Trócaire, Unión Europea en Guatemala y ACCSS.