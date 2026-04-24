PNC captura a «Las Tres Mosqueteras» con repuestos robados

Abr 24, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Sucesos |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de tres mujeres, integrantes de la estructura criminal «Las Tres Mosqueteras», en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa.

Las mujeres viajaban en un camión, en el cual trasladaban repuestos nuevos para motocicletas que, presuntamente, fueron robados ayer cuando eran trasladados en otro vehículo pesado en la aldea Las Astas, Barberena, Santa Rosa. El valor aproximado del producto es de Q250 mil.

Las detenidas son Ana «N», de 28 años; Jaira «N», 33, y Brenda «N», 36. El informe de la PNC indica que les marcaron el alto y no tenían documentos que fundamentaran la procedencia de los repuestos.

«Según la investigación policial, las detenidas presuntamente integran una estructura delictiva denominada “Las Tres Mosqueteras” que se dedica a interceptar vehículos con mercadería», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografías PNC