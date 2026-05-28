PNC captura a hombre por asesinato de quinceañera

May 28, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la captura de Luis «N», de 36 años, por el asesinato de una adolescente, 15, en noviembre de 2025 en Santa Rosa.

La detención fue en la aldea San Miguelito, Asunción Mita, Jutiapa, y fue ejecutada por agentes de la PNC y elementos de la Fiscalía Contra el Femicidio del Ministerio Público (MP). El arresto por el delito de femicidio fue en cumplimiento a una orden, emitida el 13 de mayo reciente, por el Juzgado de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer de Santa Rosa.

«De acuerdo a la investigación este individuo, el 17 de noviembre de 2025, llegó a recoger a bordo de su motocicleta a una adolescente, de 15 años, quien salía del colegio en el centro de Guazacapán, Santa Rosa, uniformada y con mochila. Ella acompañó a este individuo, quien la habría llevado hasta una finca de la aldea El Astillero del municipio en referencia», informó la PNC en redes sociales.

El informe indica que «días después, el cuerpo de la quinceañera fue localizada sin vida, con señales de violencia y en estado de descomposición, a un costado se encontraba su mochila con sus cuadernos forrados, un peine y un dije plateado de la Virgen María».

Los agentes de la PNC reunieron indicios y se apoyaron en grabaciones de cámaras, donde se establecieron los movimientos y rutas del presunto asesino.

Información y fotografía PNC