PMTQ anuncia cierres viales este domingo por festival “Xela entre Pétalos”

Abr 26, 2026 | Actualidad , Portada , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

La Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) informó que este domingo se implementarán cierres viales en los alrededores del Parque Central, debido al desarrollo del festival “Xela entre Pétalos”.

Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar parqueos alternos y optar por movilizarse a pie para disfrutar del recorrido en el Centro Histórico.

Este evento forma parte de las actividades culturales impulsadas por la Municipalidad de Quetzaltenango, que incluyen instalaciones artísticas y decoraciones florales, por lo que se prevé una alta afluencia de visitantes.

La PMTQ indicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito durante la jornada.

Se recomienda a la población planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades.