PNC arresta a presunto responsable de ataque armado en zona 18 de Guatemala

Jul 3, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este viernes, en redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) informa de la detención de Douglas «N», de 46 años, en el campo de fútbol Los Pinos, colonia Paraíso II, zona 18 de Guatemala.

El hombre era requerido por un Juzgado de Guatemala por el delito de asesinato en grado de tentativa.

«La captura se desarrolla en seguimiento a un ataque armado, el pasado 26 de abril reciente, en esa colonia, donde un hombre resultó gravemente herido», indica la publicación de la PNC.

Información y fotografía PNC