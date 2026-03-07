Pipa con combustible vuelca en ruta Interamericana

Mar 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Osmar Toc.

Una pipa que transportaba combustible volcó en el kilómetro 213 de la ruta Interamericana, en las cercanías de Totonicapán, lo que provocó un derrame en el área.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Voluntarios de la 42 compañía de Totonicapán, así como personal de la 121 compañía de San Cristóbal Totonicapán y de la 108 compañía de Malacancito, Huehuetenango, quienes trabajan para controlar la emergencia y prevenir riesgos en el sector.

Debido al incidente, las autoridades recomiendan extremar precauciones a los conductores que transitan por la zona, ya que el combustible derramado podría representar peligro en la carretera.

Hasta el momento no se ha confirmado un reporte oficial de personas heridas como resultado del accidente. Las autoridades continúan evaluando la situación en el lugar.