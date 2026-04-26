Piloto se queda dormido al volante en Coatepeque

Abr 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Un piloto de una camioneta agrícola se quedó dormido al volante por causas aún desconocidas. El hecho ocurrió en Barrio Colombita, zona 4 de Coatepeque.

Bomberos Municipales y agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar. Tras varios minutos, familiares llevaron una llave de repuesto para abrir el vehículo.

El conductor, un adulto mayor, presentaba signos vitales. Serán las autoridades quienes determinen qué provocó que se quedara dormido.

Vecinos señalaron que podría deberse a algún medicamento para tratar una enfermedad, pero esto deberá confirmarlo la investigación oficial.