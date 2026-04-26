Autoridades comunales y PNC ejecutan operativos en Totonicapán

Abr 25, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Edgar Domínguez |

Para prevenir hechos delictivos, autoridades comunales de las cuatro zonas de Totonicapán, junto a la Policía Nacional Civil (PNC), pusieron en marcha operativos de monitoreo en el casco urbano.

Las acciones responden a denuncias de vecinos por robos e intentos de asalto a comercios durante la madrugada. Se priorizaron rondas a pie nocturnas con agentes de la PNC y líderes comunitarios.

También se acordó que los expendios de bebidas alcohólicas cerrarán a las 21:00 horas para reducir focos de delincuencia.

Edwin Chacaj, jefe de la Comisaría 44, confirmó la llegada de 16 agentes de refuerzo para fortalecer la prevención y atención a la población.

Robinson Vásquez, alcalde de la zona 1, explicó que se gestionó el apoyo de la PNC para intensificar la vigilancia y se notificó a los comercios sobre el nuevo horario de cierre.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán de forma constante como parte de la estrategia de seguridad del municipio.