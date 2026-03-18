PGN solicita medidas de protección para tres niños

Mar 18, 2026 | Sin categoría |

Por Moisés Cottom |

La Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en Coatepeque, Quetzaltenango, solicita medidas de protección para tres niños.

La PGN hizo la solicitud ante un juez competente a favor de tres hermanos de 7, 8 y 11 años, quienes se encontraban en situación de amenaza a su integridad física, así como en condiciones de descuido y negligencia.

«Tras realizar la constatación, se determinó que el progenitor presenta problemas de alcoholismo y que la progenitora no se encuentra al cuidado de los niños. En cumplimiento de la orden judicial fueron entregados con recurso familiar idóneo», escribió la PGN en redes sociales.

Información y fotografía PGN