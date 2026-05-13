Municipalidad de Quetzaltenango entrega plantas generadoras para garantizar servicio de agua

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles la Municipalidad de Quetzaltenango entrega cinco plantas generadoras de energía eléctrica a la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), con una inversión de más de Q4.3 millones, para asegurar el rebombeo y distribución de agua potable en zonas y comunidades del municipio.

El alcalde municipal, Juan Fernando López, indicó que el objetivo es evitar desabastecimientos durante fallas eléctricas y mantener el servicio de agua como una prioridad para la población. Además, hizo un llamado a utilizar el agua de forma responsable.

🔴 ENTREGAN PLANTAS GENERADORAS A EMAX | El alcalde de #Quetzaltenango, Juan Fernando López, informa de la entrega de cinco plantas generadoras de energía eléctrica a la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), con una inversión de más de Q4.3 millones.



Vía Osmar Toc pic.twitter.com/nxyLmkCUZf — Stereo100Noticias (@stereo100xela) May 13, 2026

Según las autoridades municipales, las nuevas plantas permitirán mantener en funcionamiento el sistema de distribución de agua aún cuando se registren interrupciones en el servicio eléctrico, beneficiando a miles de vecinos de diferentes sectores del municipio.