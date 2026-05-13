Municipalidad de Quetzaltenango entrega plantas generadoras para garantizar servicio de agua

Por Osmar Toc |
Este miércoles la Municipalidad de Quetzaltenango entrega cinco plantas generadoras de energía eléctrica a la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX), con una inversión de más de Q4.3 millones, para asegurar el rebombeo y distribución de agua potable en zonas y comunidades del municipio.
El alcalde municipal, Juan Fernando López, indicó que el objetivo es evitar desabastecimientos durante fallas eléctricas y mantener el servicio de agua como una prioridad para la población. Además, hizo un llamado a utilizar el agua de forma responsable.
Según las autoridades municipales, las nuevas plantas permitirán mantener en funcionamiento el sistema de distribución de agua aún cuando se registren interrupciones en el servicio eléctrico, beneficiando a miles de vecinos de diferentes sectores del municipio.