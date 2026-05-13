Analizan calidad del agua en Totonicapán

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Salud |

Por Edgar Domínguez |

Con el objetivo de velar por la calidad y seguridad del agua que consume la población, el Departamento de Saneamiento Ambiental del Centro de Salud de Totonicapán, en coordinación con la Oficina Municipal de Agua y Saneamiento, desarrolla este miércoles la toma y traslado de muestras de agua para análisis físico químicos y microbiológicos.

Según el informe emitido por el Instituto de Fomento Municipal (Infom), correspondiente al mes anterior, los resultados reflejan que el agua analizada no representa riesgo para la salud de la población.

Estas acciones forman parte del monitoreo constante que realizan las instituciones responsables, reafirmando su compromiso con la salud y bienestar de los habitantes del municipio.